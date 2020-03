Germania, positivo al coronavirus un giocatore dell’Hannover

Il club: il giocatore in quarantena subito dopo il contagio, non ha incontrato i compagni (ora sottoposti al test). Domenica l’Hannover gioca

Il coronavirus arriva nel calcio tedesco. Un calciatore dell’Hannover 96 – squadra che milita nel campionato di Serie B – è stato trovato positivo al coronavirus. È il primo caso nel calcio professionistico tedesco. È Timo Hubers, difensore centrale. A comunicarlo è stato proprio il club.

Il sito ufficiale del club comunica che tutta la squadra è stata sottoposta a test precauzionali.

Hubers potrebbe aver contratto il virus nel corso di un evento sabato sera a Hildesheim. Dal momento del contagio, non avrebbe avuto contatti con i suoi compagni di squadra. Ciononostante tutti sono stati sottoposti al tampone.

Gerhard Zuber, direttore sportivo di Hannover 96: «Timo si è comportato in modo esemplare. Al momento non presenta sintomi particolari. Si era messo spontaneamente in quarantena ancor prima di scoprire che una persona che era con lui all’evento è risultata positiva.

Ovviamente Hubers non potrà giocare per il match di campionato che vedrà domenica prossima la sfida tra Hannover 96 e Dinamo Dresda. Gli allenamenti sono a porte chiuse. Sospesi anche le conferenze stampa e gli appuntamenti con i media.