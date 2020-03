Dialogo tra Catarella e Montalbano sugli abbracci negati

Catarelli chiagniva commo nu picciliddro vicina al computeri pirchia Tonina non lo volia abbracciare pirchia c’eri il covida diciannovia

Attruvai Catarelli che chiagniva commo nu picciliddro vicina al computeri.

“Havi pirso alla playa stascion?”:

Catarelli: “Nonsi cummissaria…. (e chiangiva)”.

Muntilbano: “Ma insumma che camurria successe?”.

C: “Mi susecce na cusa brutta”.

M: “E dimmilla”.

C: “Accuntrai il meo meliora amica e…. “.

M: “Ma che tene na malatia?”-

C: “Squasi”.

M: “Squasi che… : Catarè mi voli mannnari alli matta”.

C: “Nonsi dutturi ma non so se poti dirvela: mi pari n’ ‘inzirra mea”.

M: “E falla divintari macari mea”.

C: “Insumma io havi n’amica mea che si acchiama Tonina”.

M: “E chesta s’eri accapita”.

C: “Insumma io non lo vidiva da timpa e …”.

M: “Catarè, che faci? Ti pensa di esseri Omera?”.

C: “Veni mmediati al puncta… “.

M: “Doloris?”.

C: “Nun la sapi”.

M: “A chia?”.

C: “A sta Duluria”-.

M: “(…)”.

C: “Posso iri annaza?”.

M: “Ma vaia dovi mintula ti pari”.

C: “Nsumma Tonina e ia simma crisciuta nsemmula… “.

M: “E doppa che sita crisciuta che accaddi?”.

C: “Accaddio che criscimma n’ata puca e doppa non ci simma chiù ncuntrata pi misa”.

M: “Quinni?”.

C: “Quinnia propia l’ata aiera ci ncuntramma”.

M: “Era de maggia?”.

C: “Nonsi dutturi eri l’ata iera: fine fevvraia… “.

M: “Annnaza, Catarè, annanza: la mea patientia havi limita”.

C: “Nsumma quanno ci ncuntramma erivamo felicia”.

M: “E doppa la felicitate?”.

C: “Ci salutamma”.

M: “E commo vi salutasta?”.

C: “E caa veni il busillis”.

M: “Ma pirchia c’ira l’accursia”,

C: “Venne doppa”.

M: “Ndovi stava?”.

C: “S’eri nascusa”.

M: “Ma poia atturnai?”.

C: “Sissi”.

M: “E allura”.

C: “E allura io vuliva abbracciarla”.

M: “A chia: all’accursia?”.

C: “Nonsi, a Tonina”.

M: “E quinni?”.

C: “E quinnia Tonina non mi volia abbracciarme”.

M: “Pirchia si eri amica tua e erivate in cunfidentia?”.

C: “Pirchia mi dissi che c’eri il covida diciannovia”.

M: “(…)”.

C: “Che io poia a sta Covida diciannovia non lo conoscivia”.

M: “Poi accapisti?”.

C: “Accapi”.

M: “Quando si capisce… (Pirandellia)”.