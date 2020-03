Corsport: La fidanzata di Cr7 va a fare shopping nonostante la quarantena

Hanno creato grandi polemiche le immagini di Georgina che faceva shopping mentre avrebbe dovuto stare a casa con Ronaldo per i casi positivi nella Juventus

Come riporta il Corriere dello Sport, stanno facendo molto discutere in Portogallo le immagini rubate della fidanzata di Cristiano Roanldo, Georgina Rodriguez, beccata a fare shopping per le vie di Funchal. È bufera dei social network per i molti follower che la hanno criticata per essere uscita a fare spese nonostante la quarantena a cui lei e il fidanzato erano obbligati. I due sarebbero dovuti restare chiusi in casa a Madeira dopo i casi di positività di Rugani e Matuidi, considerando il fatto che Cristiano Ronaldo è un soggetto a rischio per la vicinanza ai due bianconeri positivi al Coronavirus.