Corsport: i fuggitivi della Juve dovranno andare in quarantena al ritorno

Una situazione che li renderà indisponibili per ulteriori 14 giorni e che potrebbe pesare sulla strada scudetto in caso di ripresa del campionato

La fuga dei quattro calciatori della Juve, Ronaldo, Higuain, Khedira e Pjanic, non è passata inosservata, soprattutto dagli altri club. Proprio per questo e considerando che la Juve era in quarantena, è stato deciso nella giornata di ieri che qualsiasi calciatore rientri dall’estero dovrà essere messo in quarantena per un periodo di 14 giorni. Questo in ottemperanza a quanto deciso dal Governo italiano all’inizio dell’emergenza.

Un bel problema dunque per i bianconeri, come scrive il Corriere dello Sport, dal momento che, se gli allenamenti dovessero davvero riprendere tra il 3 e il 4 aprile, i quattro dovrebbero rientrare in Italia adesso per pensare di poter essere disponibili. E considerando che è impossibile che rientrino adesso, bisognerà vedere se le condizioni sanitarie nel loro Paese lo consentiranno quando qui sarà migliorato.

È chiaro che oggi le preoccupazioni sono altre, ma dovendo ragionare sulla possibilità di riprendere il campionato e doverlo portare a tempo con ritmi serrati e poco tempo, questo intoppo potrebbe essere fatale alla Juve