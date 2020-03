Coronavirus in Italia: i dati di oggi parlano di 2.116 casi in più

In Campania i numeri parlano di un totale di 213 casi di cui 60 ricoverati e 19 in terapia intensiva. Complessivamente ci sono state 220 positività su 1671 tamponi effettuati

Sono arrivati i dati di oggi relativi ai casi di coronavirus in Italia che parlano di 2.116 casi più di ieri per un totale di 14.955.

In aumento purtroppo anche i decessi che sono arrivati a 1.266

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 14.955 (+2.116 da ieri)

• Deceduti: 1.266 (+250)

• Guariti: 1439 (+181)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.328 (+175) Totale casi: 17.660 (+2.547, +16,9%) — YouTrend (@you_trend) March 13, 2020

Per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive si parla attualmente di una percentuale di 8,88% dei casi

In Campania i numeri parlano di un totale di 213 casi di cui 60 ricoverati e 19 in terapia intensiva. I decessi sono fortunatamente fermi a due. Complessivamente in Campania ci sono state 220 positività su 1671 tamponi effettuati