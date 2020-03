“Ci aspettiamo che nelle regioni diverse dalla Lombardia la velocità di diffusione del virus sia minore”

Il Messaggero intervista Paolo D’Ancona, epidemiologo dell’Istituto Superiore della Sanità.

Parla di riduzione della curva dei contagi, pur se con le dovute cautele e soprattutto distinzioni tra le varie regioni.

“Dobbiamo guardare uno per uno i trend delle singole regioni, non quello complessivo. A parte la Lombardia, che purtroppo è stata la prima a essere colpita, le altre regioni riescono a gestire la situazione. Bene, noi ci aspettiamo che in queste regioni la velocità di diffusione sia minore di quanto visto in Lombardia. Anche perché gradualmente vedremo l’effetto del lockdown. Io direi che le misure previste stanno dando dei risultati”.