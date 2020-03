Chiudono tutte le scuole del mondo

Dagli Stati Uniti all’India, passando per la Germania, ormai la pandemia porta alla prima grande chiusura di massa delle scuole. Con milioni di fuorisede che tornano a casa

La chiusura di massa delle scuole. Non era mai successo nella storia dell’umanità. Dagli Stati Uniti all’India, passando per la Germania, con cadenza oraria si allunga l’elenco dei Paesi che decretano la chiusura degli istituti scolastici con l’obiettivo di ridurre i rischi di diffusione della Covid-19. E’ come se de Magistris fosse diventato sindaco del mondo.

La pandemia comincia a svelare i suoi effetti sociali a livello globale, con delle ulteriori ripercussioni anche sulle possibilità che gli ultimi spostamenti di persone da uno stato ad un altro contribuiscano ad aumentare la diffusione del virus. L’Italia da questo punto di vista rappresenta la Lombardia del mondo, anticipando i tempi di quel che potrebbe verificarsi altrove.

A muoversi oggi sono stati diversi Lander tedeschi. Da lunedì scuole e asili chiusi a Berlino, in Baviera, nella Saar e nella Bassa Sassonia, fino al termine delle vacanze di Pasqua, il 19 aprile. Provvedimenti restrittivi adottati anche in America, dalla Bolivia agli Stati Uniti, dove lo stop è stato disposto per ora dalle amministrazioni di Ohio, Michigan, Oregon, Maryland, Kentucky e New Mexico a partire da lunedì e per almeno due settimane.

In Europa alla Germania si è unito subito il Belgio, dopo che ieri la sospensione delle lezioni era stata annunciata dal presidente francese Emanuel Macron. In Asia la chiusura di scuole, college e università è stata invece già disposta nelle Filippine e in India, in particolare negli Stati di Uttar Pradesh, Bihar e Karnataka: a casa, anche in questo caso, nel nome del diritto alla salute, milioni di studenti.