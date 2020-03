Ancelotti evita la squalifica dopo l’espulsione: pagherà 8.000 sterline di multa

Il tecnico dell’Everton domenica prossima potrà andare regolarmente in panchina per affrontare il “suo” Chelsea

Carlo Ancelotti, il primo allenatore della storia della Premier ed essere espulso col cartellino rosso, non sarà squalificato. Il tecnico dell’Everton è stato multato di 8.000 sterline (9.242 euro) dalla Federcalcio britannica per aver protestato con l’arbitro Chris Kavanagh al termine del match del Goodison Park contro il Manchester United, ma domenica prossima potrà andare regolarmente in panchina per affrontare il “suo” Chelsea.

Ancelotti aveva contestato l’annullamento del gol al 93esimo per un fuorigioco di Richarlison “visto” alla Var. Si era avvicinato all’arbitro ed era stato espulso. L’ex tecnico del Napoli aveva poi spiegato di aver avuto un chiarimento dopo con il direttore di gara: “Ne abbiamo parlato con calma”.

“Ha ammesso che la sue parole ed il suo comportamento in campo alla fine della partita contro il Manchester United sono state sbagliate ed ha accettato la sanzione”, ha fatto sapere la FA in una nota.