Everton-United 1-1, Ancelotti furioso con l’arbitro

Partita di straordinaria intensità, senza un attimo di sosta. Gol annullato dal Var al 93esimo per fuorigioco di Richarlison. Due papere dei portieri e un legno per parte.

Pomeriggio di straordinaria intensità a Goodison Park. Finisce 1-1 tra Everton e Manchester United. La squadra di Ancelotti ha giocato un secondo tempo ad altissima intensità e sembra impossibile che fino a due mesi fa questa squadra fosse in piena zona retrocessione.

Nel finale, a partita finita, Ancelotti espulso per un gol annullato al 93esimo a Calvert Lewin per un fuorigioco di Richarlison. Il gol è stato annullato dal Var.

Nulla toglie a una partita che in Serie A è impensabile da vedere. Nel primo tempo i due gol su due papere dei portieri. Da cartoni animati quella di De Gea che si fa ribattere in rete il suo rilancio. Rete di Calvert Lewin. Poi pareggio dell’ex Udinese Fernandes su cui Pickford si butta con una lentezza disarmante. Prima del pari, traversa dello United.

Nella ripresa, la squadra di Ancelotti – che aveva subito nei primi 45 minuti – preme gli ospiti nella propria area. Palo su punizione di Sigurdsson, cresce Andrè Gomes. Ancelotti inserisce prima Bernard e poi Moise Kean. Termina con una formazione decisamente d’atRischia di subire il gol beffa, poi l’episodio finale.