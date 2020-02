Younes: “Ho rifiutato varie offerte, non volevo lasciare il Napoli ad ogni costo”

Su Twitter l’attaccante pubblica tre messaggi: “durante gli allenamenti farò di tutto per poter ritornare a essere un’alternativa per il mio allenatore”

Dei continui e ripetuti rifiuti di Amin Younes alle squadre presso cui avrebbe potuto trovare una nuova collocazione abbiamo già scritto. Oggi l’attaccante rompe il silenzio pubblicando tre messaggi su Twitter.

In essi Amin ammette che si sono state trattative con altre squadre, sia italiane che estere, ma ammette anche di aver rifiutato. Scrive:

Per questo motivo, dichiara,

“resterò al Napoli, continuerò a credere in me stesso e farò di tutto durante gli allenamenti per poter ritornare a essere un’alternativa per il mio allenatore”.

Sì, ci sono state trattative con altre squadre. Ci sono stati degli interessati sia dal nostro paese che dall’estero, ma non volevo cambiare solo per essere spostato e costringere il cambiamento a tutti i costi. (1/3) pic.twitter.com/ROQlb5naTe

E chiaramente i club hanno aspettative diverse, sulle quali io non posso influire.

