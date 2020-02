Mertens il bomber costretto ogni volta a ripartire da zero

Non vince il titolo di capocannoniere per un’inezia: un gol sotto i 29 di Dzeko. Ma si prende un altro record: nel 2017 partecipa a 35 reti, ne segna 24 e ne fa segnare 11.

Quel Mertens lì è lo stesso che quando arriva Ancelotti diventa superfluo nel 4-4-2. Insigne viene estirpato malvolentieri dalla mattonella del “tiraggiro”, e spostato a fare la seconda punta dietro Milik. Mertens scivola col curriculum farcito di gol in una voragine tattica. E’ uno dei migliori bomber d’Europa, nel pieno della maturità. Ma non strepita, non si lascia andare, non soffre di “mal di pancia”. Si mette sotto e lavora. Ancelotti osserva, e alla fine della stagione gli avrà consegnato 35 presenze ricevendone in cambio 16 gol in campionato e 11 tra Champions ed Europa League.

E’ fatta? Macché… ha il contratto in scadenza. E’ un macigno. De Laurentiis a inizio campionato lo trasformerà in un reprobo che “vuole andare a fare le marchetti in Cina”. Si ritrova invischiato nell’inedito ruolo di caporivolta nella notte dell’ammutinamento. Nel frattempo segna contro il Liverpool, due volte, firma la vittoria e il pareggio che mandano il Napoli agli ottavi di Champions. Poi segna una doppietta al Salisburgo per agganciare e superare Maradona nella gara ai gol con la maglia del Napoli.

Di nuovo: è fatta? Ma figurarsi… Ancelotti viene esonerato, arriva Gattuso. E la prima cosa che fa, Gattuso, è re-installare il 4-3-3, inchiodare Insigne al suo piedistallo a sinistra, e “leggere” Mertens come riserva di Milik. Il gioco dell’oca ricomincia, si passa dal via. Mertens, quello che ha fatto più gol di Maradona, scompare. Non fiata, infila un piccolo infortunio dietro l’altro, e da desaparecido affronta il mese di mercato aperto. Lo vendono un giorno sì e l’altro pure. Ma lui resta: non ha rinnovato il contratto, ma non accetta altra casa all’infuori di Napoli.

Torna in campo. Gattuso – come Benitez, come Sarri, come Ancelotti – finalmente lo scopre. Centravanti. Milik in panchina. Eccolo il deja-vu. Il gol al Barcellona, il record a braccetto con Hamsik. Quante volte ancora lo snobberemo? Quanto dura questo giorno della marmotta? Appuntiamocelo, una volta e per sempre: centoventuno volte il primo Mertens, per non dimenticare.