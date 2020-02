Libero: Napoli-Barcellona, il piano perfetto di Gattuso

“Chiamatelo pure catenacciaro, oggi Gattuso non si offenderà dopo una notte da «Special Rino». Il Napoli regala una notte da ricordare al suo allenatore per il suo esordio europeo nell’andata degli ottavi di Champions League. Con il Barcellona finisce 1-1 grazie ai gol di Mertens e Griezmann, anche se non mancano i rimpianti per le occasioni sciupate e la convinzione di potersela giocare al ritorno”.