La Curva B diserta Napoli-Barcellona

Il volantino della Curva B: “Napoli-Barcellona a 70 euro, ci sentiamo presi in giro come ultras, come padri, per chi lo è, e come popolo”

I gruppi organizzati di curva B hanno reso oggi un comunicato in cui danno notizia della loro assenza per Napoli-Barcellona motivandola con i prezzi eccessivi imposti per i settori di curva

Il settore popolare è l’unico luogo di aggregazione trasversale rimasto in piedi in un calcio che ormai si prospetta per soli ricchi Ci sentiamo presi in giro come ultras, come padri, per chi lo è, e come popolo. Dopo innumerevoli dimostrazioni che la curva è il dodicesimo uomo in campo, ecco la punizione: Napoli-Barcellona a 70 euro Ancora una volta una mancanza di sensibilità enorme della società nei confronti di questa città che ripagheremo con la nostra assenza