Il Barcellona porta 1,191 miliardi di euro alla città: vale l’1,5% di Pil

Il club è un volano economico radicato nel sociale, l’indotto di lavoro riguarda la creazione di 19.500 nuovi impieghi, un contributo equivalente al 2,65% di tutti gli occupati della città

Il Barcellona vale quasi 20.000 posti di lavoro in città, e più di 23.000 in Catalogna. La società incide per 1,191 miliardi di euro sul Pil cittadino (nel 2018/19), ovvero l’1,46% del totale. Una vera cassaforte.

Sono dati estratti da uno studio Pwc riportato da Calcio e Finanza sull’impatto del club blaugrana sul resto dell’economia. Rispetto all’ultimo studio realizzato da Deloitte per la stagione 2014/15, scrive Calcio e Finanza, si parla di una crescita del 31% in termini assoluti: da 906 milioni di euro ai quasi 1,2 miliardi della stagione passata.

Il Barcellona in pratica è un volano economico radicato nel sociale, perché l’indotto di lavoro riguarda la creazione di 19.500 nuovi impieghi in città, un contributo equivalente al 2,65% di tutti gli occupati della città. Per ogni lavoro creato direttamente dal club, sono nati 12 posti di lavoro aggiuntivi per la città.

Ma l’impatto del Barcellona e della Fondazione Barça riguarda in generale la Catalogna: con 1,394 miliardi di euro e 0,57% del Pil e 23.531 posti di lavoro, equivalenti allo 0,69% di tutta l’occupazione in Catalogna.