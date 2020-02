Giorgio Chiellini torna in campo dopo sei mesi di assenza

Al minuto 78 il difensore sostituisce l’amico Leonardo Bonucci e lo Stadium gli tributa un’ovazione di benvenuto

Torna in campo dopo sei lunghi mesi, Giorgio Chiellini. Lo fa in Juventus-Brescia, sostituendo l’amico Leonardo Bonucci. Al minuto 78′ l’Allianz Stadium accoglie il suo ritorno con un vero e proprio boato. Gli applausi erano iniziati già al momento del riscaldamento. Ad ogni tocco di palla lo Stadium ha continuato a sostenere il suo calciatore.

Quello di Chiellini è un ritorno importante per i bianconeri. Ma anche per la Nazionale italiana in vista dei prossimi Europei.