Gazzetta: Napoli-Barcellona, Insigne da napoletano essere un buon profeta in patria

Il capitano che s’è tolto lo sfizio di segnare al Bernabeu, contro il Real Madrid, e al Liverpool, si sente capace di poter piegare anche il Barcellona

Si avvicina la sfida contro il Barcellona e tutti vorrebbero essere in campo martedì per dare il proprio apporto per affondare i blaugrana e portare avanti il Napoli nell’avventura Champions. Il primo probabilmente,s cirve oggi la Gazzetta dello Sport, è proprio il capitano Lorenzo Insigne

“Da napoletano qual è, Insigne è parecchio carico. È dal giorno del sorteggio che ha in mente questa sfida e pagherebbe chissà cosa per essere un buon profeta in patria. Lui, che s’è tolto lo sfizio di segnare al Bernabeu, contro il Real Madrid, e al Liverpool, si sente capace di poter piegare anche il Barcellona”.