Gazzetta: Gattuso le ha studiate tutte per fermare Messi

L’allenatore ha dato la carica ai suoi, vuole vedere quel benedetto veleno e attenzione in ogni reparto. Le priorità sono cambiate, adesso la priorità è battere il Barcellona e Messi

È improbabile che l’allenatore non abbia pensato a come fermare Messi. Le soluzioni le avrà studiate tutte, in queste ore di vigilia. Anche ieri, dopo l’allenamento, ha riunito la squadra nella sala proiezioni per rivedere i momenti più significativi delle ultime partite del Barcellona.