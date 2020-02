Gattuso: «Quello che abbiamo fatto contro la Juve rimane ma si deve pensare a domani»

«Se non ci stai con la testa puoi perdere anche con la Beretti. Dobbiamo prepararla bene, ci dobbiamo arrivare con la voglia e la consapevolezza di saper soffrire»

Gattuso è molto contento del lavoro che la squadra ha fatto e sta facendo, così come dei risultati ottenuti nelle ultime gare, ma continua a temere e a non fidarsi completamente della squadra, come ha confessato in conferenza stampa questo pomeriggio. “Bisogna fare attenzione ai facili entusiasmi” ha detto, riferendosi anche alla vittoria contro la Juve ed esortando al squadra a mantenere alta l’attenzione

Nelle prossime sei il Napoli sarà favorito sulla carta.

«Se non ci stai con la testa puoi perdere anche con la Beretti. Sulla carta non c’è nulla di facile. Quello che abbiamo fatto rimane ma adesso si deve pensare solo alla partita di domani»

La vittoria della Juve sulla Fiorentina

«L’ho vista un po’, la Fiorentina ha rischiato anche di pareggiarla. Ma noi non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, dobbiamo pensare solo ad avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto. Se pensiamo che se abbiamo vinto sulla Juve e giochiamo di fioretto, sbagliamo tutto»