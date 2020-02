Gattuso: «Dite che a Brescia abbiamo giocato da provinciale. Il Napoli pensi a vincere»

«Poi se alla gente piace o non piace, non dobbiamo preoccuparcene. Ho sentito tante cose dopo Brescia. Con le piccole il Napoli ha storicamente problemi»

Sul finire della conferenza stampa, Rino Gattuso ci ha regalato un brano di Mozart.

“Tanti di voi, sento dire, storcete il naso, a Brescia partita male, nel primo tempo non abbiamo mai tirato in porta, poi io vado a vedere in tutta la storia del Napoli, tutte le partite che ha giocato il Napoli con le cosiddette piccole, il problema non è solo mio da quando sono arrivato, c’è sempre stato. Qua sembra che quando si vince una partita, certe volte giochiamo un po’ da provinciale, sento dei discorsi un po’ da bischeri da parte di tutti quanti. Allora noi dobbiamo far finta di nulla, continuare e vincere più partite possibile. Poi se alla gente piace o non piace, sinceramente in questo momento sia io che la mia squadra non dobbiamo preoccuparci”.

Musica per le nostre orecchie. Non possiamo che applaudire a queste affermazioni di Gattuso.