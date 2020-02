Gattuso convoca Mertens, ma contro il Torino giocherà Milik (out Koulibaly)

L’attaccante belga è in lista, ma Gattuso è stato chiaro: “Col Torino giocherà solo chi sta benissimo”. Turnover nell’aria: potrebbero riposare Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Callejon

“Contro il Torino giocherà solo chi sta benissimo, chi è al 100%”. Gattuso in conferenza stampa è stato chiaro, talmente chiaro che anche il “recupero” di Mertens nella lista dei convocati per la gara di domani sera non vale come segnale di un suo possibile impiego, almeno non dal primo minuto.

L’attaccante belga evidentemente sta molto meglio, ma il titolare sarà quasi certamente Milik (“lui è l’ultimo dei miei problemi”, ha detto Gattuso).

Il tecnico del Napoli sta pensando a un piccolo turnover, in vista della gara di Coppa Italia contro l’Inter. “La squadra è stanca”, ha ammesso. Potrebbero riposare Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Callejon, con Hysaj, Allan, Elmas e Politano pronti sostituirli. Sicuramente out Koulibaly e Lozano (quest’ultimo è stato comunque convocato). Demme c’è, anche se non in perfette condizioni.

Il difensore, informa il report ufficiale sulla rifinitura di oggi, “ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra”. Llorente invece ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali. E Malcuit, accompagnato dal Dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal Prof. Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra”.

Questa la lista dei convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.