Fiorentina-Milan 1-1, il Napoli raggiunge i rossoneri al sesto posto

Partita controllata dalla squadra di Pioli. Nel primo tempo annullato gol a Ibra per fallo di mano. Poi, le reti di Rebic e Pulgar su rigore

Fiorentina-Milan 1-1.

Finisce 1-1 Fiorentina-Milan. Reti del solito Rebic e poi di Pulgar su rigore. Pareggio che consente al Napoli di recuperare due punti sulla squadra di Pioli: i due club sono appaiati al sesto posto a 36 punti. Il Milan ha dominato la partita, ha segnato anche nel primo tempo con Ibrahimovic ma il gol è stato annullato per un precedente fallo di mano dello svedese. Alla rete di Rebic ha fatto seguito il rigore assegnato per fallo di Romagnoli su Cutrone. In porta c’era Begovic subentrato a Donnarumma.