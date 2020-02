Damascelli: non si dovrebbe parlare di favori ma della mediocrità degli arbitri

Su Il Giornale, Tony Damascelli definisce le polemiche tra Commisso e Nedved “calcio di vecchie discariche tossiche”.

Le illazioni e le insinuazioni del presidente della Fiorentina

“eccitano il resto della comitiva, tra stampa e addetti, quasi felice per l’improvviso ritorno dei favolosi anni di calciopoli. In verità il successo della Juventus non è figlio del rigore discusso e discutibile o, per Commisso e il resto del coro, disgustoso. Ma di una supremazia certificata sul campo e non fuori, come sostiene il presidente viola”.