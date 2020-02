CorSport: Manolas-Maksimovic, un muro da 61 milioni per il dopo Koulibaly

Il greco e il serbo giocano in coppia da quattro partite e la media gol subiti è diminuita sensibilmente. L’era del dopo Kalidou è già iniziata

Manolas e Maksimovic sono la nuova diga del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Un muro da 61 milioni complessivi che ha fatto ridurre il numero di gol subiti e che costituisce un ponte per il dopo Koulibaly.

In campionato il Napoli di Gattuso ha sempre subito gol, tranne che a Cagliari. Poi è rimasto imbattuto in Coppa Italia, con Perugia e Lazio e a San Siro ha fatto una partita di sacrificio.

“Nelle ultime quattro partite, e Manolas e Maksimovi le hanno attraversate insieme, la media si è abbassata e la paura sembra essere sparita. Gol (su angolo) a Brescia, poi la genialata sull’asse Busquets-Semedo-Griezman che ci sta, perché si può finire in Barça per una volta in un’ora e mezza”.