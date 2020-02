CorSport: Demme isolato dai compagni a causa dell’influenza

La febbre ha già creato caos nel gruppo e limitato le scelte di Gattuso. In viaggio per Genova il centrocampista è stato tenuto lontano dal resto della squadra

Demme isolato per influenza. Lo scrive il Corriere dello Sport. La febbre ha già fatto cadere alcuni giocatori del Napoli e non va sottovalutata, per questo motivo il centrocampista è stato tenuto lontano nel viaggio per Genova.

“Sul charter, con i suoi compagni, Demme non c’era, ma in albergo sì. È arrivato dopo cena, in compagnia di uno dei medici dello staff, per tentare un recupero – più difficile che impossibile – e per evitare di contagiare qualche collega”.