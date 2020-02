Cormezz: nel Napoli c’è l’idea di ripartire da Insigne e Mertens

Con Milik le parti sono distanti. Col belga non c’è accordo né economico né tecnico (garanzie sulla squadra) ma c’è la disponibilità a raggiungerlo

Dries a San Siro è tornato in campo per la prima volta da titolare nel Napoli di Gattuso e non ha certo deluso, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno

Mertens a San Siro ha giocato da leader eseguendo il patto non scritto condiviso dallo spogliatoio dopo la sconfitta contro la Fiorentina: pensare solo al campo mettendo da parte le multe e le trattative per i rinnovi. In scadenza a giugno, potrebbe già accordarsi con un altro club, l’Inter è molto attenta al suo futuro tramite l’amico Lukaku e l’intermediario Pastorello, ma per ora sta dimostrando di avere in testa soltanto il Napoli.

Del resto l’attaccante belga è una garanzia in attacco fin da quando Sarri lo ha inventato falso nueve garantendo a lui e al Napoli una valanga di gol che adesso lo hanno portato a un passo dall’essere il miglior marcatore di tutti i tempi. Per questo e per tanti altri motivi si cerca di trovare un accordo per il rinnovo con la società

Ci sono stati altri contatti tra De Laurentiis e Mertens, l’accordo non c’è sia sotto il profilo economico che riguardo alle garanzie sul progetto tecnico chieste dal belga ma c’è la disponibilità a raggiungerlo anche perché su Milik le parti sono distanti. Il Napoli ha intenzione d’abbassare il monte ingaggi ma filtra l’idea di provare a ripartire da Mertens e Insigne