CorMez: Gattuso non fa sconti a nessuno, neanche ai big

Ha messo da parte giocatori come Meret e Llorente senza badare al peso del loro cartellino o ai musi lunghi dei big. Essere chiaro gli ha garantito il rispetto da parte dei giocatori

Gattuso ha vinto la sfida dello spogliatoio, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Parlando chiaramente, con franchezza, ha guadagnato la stima del suo gruppo e la credibilità.

“La sfida dello spogliatoio Gattuso l’ha vinta, utilizzando la tecnica del pane al pane e vino al vino. Schierando le uniche formazioni che gli davano garanzia, a prescindere dal valore del cartellino del singolo giocatore, senza neanche stare troppo a pensare ai musi lunghi dei big. Esser chiari gli ha garantito credibilità e rispetto da parte dei giocatori”.

Il dissidio con Allan è finito in fretta, con le scuse del brasiliano. Ma non è stato lui l’unico a cui l’allenatore ha parlato chiaro.

“Con Meret, il portiere del futuro, pure è stato chiaro: se Ospina è più funzionale al nuovo corso, gioca lui. Così come ha dovuto mettere da parte Llorente pur riconoscendogli doti tecniche e soprattutto esperienza. Si lotta a tutto campo per la conquista di un posto e Ringhio non fa sconti, né si preoccupa di urtare le corde della suscettibilità degli «esclusi»”.

L’unica cosa che conta, adesso, è risalire la classifica. Ora però, con due giocatori per ruolo, deve far sentire parte del progetto anche chi non gioca.

“Chi non gioca deve sentirsi sempre parte del progetto. Deve stare sulla corda perché da un momento all’altro può arrivare il suo momento. Prima o dopo che sia”.