Crisi Barcellona: perde a Bilbao 1-0 ed è fuori dalla Coppa, Piqué esce per infortunio

I catalani eliminati da un gol di Inaki al 93esimo. Prosegue il periodo nero dopo gli infortuni a Suarez e Dembele e la lite Messi-Abidal

Barcellona perde a Bilbao 1-0. Piove sul bagnato sul Barça. I catalani sono fuori dalla Coppa del Re: sono stati eliminati nei quarti di finale dall’Athletic Club Bilbao. Decisivo il gol di Inaki al 93esimo, al termine di una gara combattuta che il Barcellona non ha nemmeno giocato male. Ha avuto il controllo per gran parte del match ma – come spesso capita ai catalani – non sono riusciti a concretizzare la mole di gioco prodotta. Proteste per un rigore non concesso su De Jong. Nel finale, ancora sullo 0-0, importante parata di Unai Simon su Messi che è stato ammonito nel primo tempo per un’entrata da dietro. In precedenza, una buona occasione è capitata sui piedi di Griezmann. Con questa eliminazione, si acuisce la crisi del club. Fuori anche il Real Madrid che ha perso in casa contro un’altra squadra basca: la Real Sociedad che ha vinto 4-3.

Non solo. Nel finale il Barça ha perso anche Piqué per infortunio. Ha già in infermeria Suarez e fino a fine stagione Dembele. Poi, c’è stata la lite tra Messi e il direttore sportivo Abidal, senza dimenticare il discusso cambio in panchina tra Valverde e Setien. E questa sera, c’è stato l’infortunio a Piqué che ha lasciato il campo intorno all’80esimo minuto dopo essersi accasciato a terra e al suo posto è entrato Umtiti. È ancora presto per conoscere l’entità dell’infortunio, ma Napoli-Barcellona si giocherà tra venti giorni: il 25 febbraio. E il Barcellona sta conoscendo una delle crisi più profonde degli ultimi anni.