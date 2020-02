Barcellona-Napoli, prezzo più basso 149 euro e nessuno strepita

A Napoli polemiche infinite per le curve a 70 euro, a Barcellona il biglietto più economico costa più del doppio. E in Catalogna nessuno dice nulla

Sono usciti i prezzi per la gara di ritorno di Champions tra Barcellona e Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Gara in programma mercoledì 18 marzo 2020, l’andata è in programma a Napoli il 25 febbraio.

Come saprete, a Napoli l’uscita dei biglietti ha provocato la solita rumorosa polemica sui prezzi scelti dal Calcio Napoli: le curve a 70 euro, distinti a 130 euro, Tribuna Nisida a 190, Posillipo a 250. Con il prevedibile frastuono in città per i prezzi considerati troppo alti.

Ovviamente a Barcellona i prezzi sono il doppio rispetto a quelli considerati esosi a Napoli. Il biglietto più economico è di 149 euro, più del doppio rispetto ai 70 euro che a Napoli sono stati considerati un attentato alla tifoseria e al grande cuore di Napoli. Evidentemente a Barcellona sono degli anaffettivi, dei senza cuore che in maniera algida vanno a vedere una partita di calcio senza alcun coinvolgimento di altro tipo. E non veniteci a parlare dell’indipendentismo catalano, una sciocchezzuola al confronto dell’attaccamento dei tifosi del Napoli alla loro maglia e alla loro terra.