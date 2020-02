Altro che ritorno al Barca, Neymar gli fa causa (per la terza volta)

L’attaccante brasiliano, che Messi rivorrebbe in blaugrana, chiede al club 6,5 milioni di euro di arretrati

Altro che voci di ritorno, altro che pressioni di Messi per riaverlo in blaugrana. Neymar fa causa per la terza volta al Barcellona.

Secondo El Mundo, l’attaccante brasiliano ha avviato una nuova azione legale per ottenere 6,5 milioni di euro legati al contenzioso con le autorità fiscali spagnole per il suo tesseramento nella Liga. Neymar reclama già 32,1 milioni di euro tra stipendi non versati e commissioni per il padre-agente.

In un momento in cui le strategie di mercato del club sono sotto attacco (soprattutto da parte degli stessi giocatori), se davvero il brasiliano volesse tornare in Spagna il nuovo strascico giudiziario non promette niente di buono.