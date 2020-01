Tuttosport: il Napoli si inserisce per Giroud

Le ultime novità sl mercato di riparazione del Napoli parlano ancora del possibile addio di Llorente: Secondo Tuttosport, questa volta la destinazione inglese per l’attaccante spagnolo significherebbe per il Napoli la possibilità di ingaggiare Giroud

il Napoli si è inserito nella trattativa tra l’Inter e Olivier Giroud. Nella mente del presidente De Laurentiis (dato per assente oggi al San Paolo per i postumi di un attacco influenzale) ci sono la possibilità di spedire Llorente in prestito al Tottenham, club da cui si era liberato in estate a parametro zero, e l’ingaggio del bomber francese campione del Mondo a Russia 2018