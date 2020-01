Sky: il Napoli rilancia fino a 21 milioni per Lobotka

Il club azzurro ha dovuto aumentare la sua offerta per velocizzare la decisone del Celta che sembrava voler frenare la chiusura della trattativa

Il Napoli non ha intenzione di rinunciare a Lobotka. Dopo la brusca frenata del Celta Vigo che sembrava avere qualche dubbio sulla chiusura dell’affare, secondo quanto riportato da Sky la società azzurra ora accelera l’offerta per arrivare al centrocampista è stata alzata a 21 milioni più bonus e sembra che possa bastare per arrivare alla fumata bianca.

Si attende solo l’ok del club galiziano per procedere con le visite mediche e la firma