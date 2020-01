Ranieri: “Sarà una gara tremenda. Se si rilassano me li mangio vivi”

L’allenatore della Samp: “La Lazio sa quello che vuole e come ottenerlo. Possiamo sbagliare partita, ma non accetto rilassamenti. La prestazione è sacra”

Sabato la Sampdoria di Claudio Ranieri incontrerà la Lazio all’Olimpico. La squadra viene dal 5-1 rifilato al Brescia. Oggi il tecnico doriano ha parlato in conferenza stampa.

“Se dopo il Brescia si rilassano me li mangio vivi. Possiamo sbagliare partita, ma non accetto rilassamenti. La prestazione è sacra. Ci deve essere”.

Sulla partita:

“Sarà una gara molto complicata, tremenda. La Lazio? Tutto quello che tocca gli riesce, Immobile sta facendo gol da ogni posizione e in ogni modo. Sanno quello che vogliono e come ottenerlo. Non hanno fretta di far gol perché sanno che lo troveranno. Tirano tanto in porta. Sappiamo e dobbiamo adeguarci”.

Sul mercato:

“Per la retroguardia servono uno o due innesti. Non mi piace cambiare tanto per farlo. Se un giocatore fa migliorare la rosa della Samp ben venga, sennò io mi trovo benissimo con questi ragazzi”.