Mihajlovic il leghista fa campagna per Salvini: “Tifo per lui, spero che vinca in Emilia”

“Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. Sinisa Mihajlovic è leghista. Il tecnico del Bologna in un’intervista al Resto del Carlino si lancia in un endorsement alla candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, con toni entusiastici. Salvini – dice – è suo amico dai tempi del Milan.

“Mi piace la grinta di Salvini, è un combattente. Ottima la scelta di una donna. Sono in Italia dal ’92 e che, anche se non è il mio Paese di origine, è come se lo fosse diventato. E, da allora, trovo l’Italia peggiorata. Quindi, bisogna avere idee e la forza di migliorare”.

Le idee giuste, per Mihajlovic, sono quelle del leader della Lega, impegnato in questi giorni in una serratissima campagna elettorale nella “rossa” Emilia.

“Matteo è uno tosto, fa quello che fanno i grandi nel calcio: se promette, mantiene. I grandi uomini fanno questo, nello sport e nella politica. Il processo per il caso Gregoretti? Normale, Silvio Berlusconi quanti processi ha avuto? È normale che quando cerchi di cambiare molte cose e magari usi metodi forti, qualcuno possa chiedere di valutare il tuo operato. Di Matteo io dico: ‘Fidatevi. E vedete quello che fa”.

Immediati i ringraziamenti dell’ex ministro dell’Interno: “Ringrazio Sinisa, ha fatto un’intervista coraggiosa dicendo che se fosse italiano voterebbe Salvini, lodando Lucia Borgonzoni”.