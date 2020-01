Inzaghi: «Ancelotti è il numero uno nella gestione. Immobile non sta facendo cose normali»

Sul Corriere della Sera Stefano Agresti intervista l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, campione del mondo 2006.

Tra i tanti temi, affronta anche quello dell’importanza degli allenatori.

Inzaghi racconta l’amore per il mestiere di allenatore, soprattutto.

«Ho un amore folle per questo mestiere. Mi piace tutto, adoro anche i sacrifici, se si possono chiamare così quelli che toccano a noi. E per me la categoria non conta: la A è uguale alla C, chiedo solo di fare ciò che amo. Sono stato felice a Venezia, anche a Bologna nonostante le difficoltà. E lo sono a Benevento».

Si definisce un malato di calcio.

Tra tutti i grandi allenatori con cui ha lavorato non ha dubbi su chi sia il migliore.

Il fratello Simone è però uno dei migliori in Europa:

«Simone non è un modello per me, ma per tantissimi allenatori. È uno dei migliori in Europa: chi ha ottenuto risultati come i suoi? Gestisce gli uomini e sa lavorare sul campo: è un vero tecnico moderno. Il confronto è continuo. Ci sentiamo ogni giorno e parliamo solo di pallone, oltre che dei miei nipoti».