Gazzetta: Oggi Giuntoli incontra la Spal per convincerli a cedere Petagna

Il Napoli ha concretizzato la prima offerta formale alla Spal per Petagna, anche se la società di Ferrara non vorrebbe privarsi dell’attaccante prima della fine del campionato. Diversa la volontà degli azzurri, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che vorrebbero portarlo in azzurro ora per poter procedere con la cessione di Llorente

“Intanto, Cristiano Giuntoli non perde di vista il mercato. Il diesse ha contattato la Spal, offrendo 21 milioni di euro per Andrea Petagna, il centravanti che sfida le difese italiane, forte della sua fisicità . Il Napoli ha aggiunto un altro milione di euro ad un prima proposta di 20 milioni. Adesso, ne ha messi sul piatto 21 e il club emiliano potrebbe cedere all’offerta vantaggiosa per le proprie casse, anche se l’idea è quella di lasciarlo partire soltanto a fine stagione. Il Napoli, però, lo vuole subito, non vuole aspettare, perché vorrebbe garantirsi un attaccante di peso anche per il futuro. E poi, l’arrivo di Petagna potrebbe aprire alla partenza di Fernando Llorente che Antonio Conte vuole all’Inter. Oggi, Giuntoli incontrerà nuovamente i dirigenti della Spal per stringere l’operazione”