Fonseca: “Poco tempo tra una partita e l’altra, i giocatori non possono aver recuperato”

Il tecnico della Roma: “La Juve è una grande squadra. Non possiamo sbagliare come abbiamo fatto nei primi minuti della partita all’Olimpico”

Domani la Roma sarà impegnata nel turno di Coppa Italia con la Juventus. L’allenatore giallorosso, Fonseca, ha presentato la partita alla tv del club.

“C’è poco tempo tra una partita e l’altra. Abbiamo fatto un allenamento corto, i giocatori non possono aver recuperato dalla partita contro il Genoa. Ci siamo allenati in modo strategico per la sfida. I calciatori hanno fiducia. Rispetto alla partita contro il Genoa sarà recuperato solo Fazio. Perotti non è ancora pronto come Pastore e Mkhitaryan. Spero di recuperare Perotti contro la Lazio”.