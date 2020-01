CorSport: la fuga di Allan mostra un uomo che sta vivendo un dramma calcistico

Un gesto inconsueto per il brasiliano, che non ha retto alla sostituzione. Il segnale del momento disperato del Napoli

Un gesto inconsueto, per Allan, quello di ieri al San Paolo, scrive il Corriere dello Sport. Si riferisce a quando il brasiliano, sostituito da Gattuso per fare spazio a Demme, è andato direttamente negli spogliatoi senza neppure passare per la panchina.

Scrive il quotidiano sportivo:

“quando è uscito lui, ed è entrato Demme, ha vacillato, con compostezza, senza atteggiamenti esasperati ma con una fuga che non rientra nel proprio codice di comportamento. Però anche quello è un segnale sul momento disperato che il Napoli sta vivendo. Sulla consapevolezza di difficoltà che emergono ripetutamente e che nell’ultimo mese sono state dilatate da quattro sconfitte in cinque partite che hanno minato anche le sicurezze di chi, come Allan, ne ha sempre saputo offrire, tatticamente, tecnicamente e anche caratterialmente”.

E conclude:

“Quello che dopo il cambio ha deciso di sfilare via è un uomo che sta vivendo il proprio personalissimo dramma calcistico”.