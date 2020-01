CorMez: anche la piccola Noemi all’Olimpico, stasera. Scenderà in campo con Ciro Immobile

La presenza della bimba allo stadio rientra nell’iniziativa «I bambini non si toccano», della Lazio. Il papà: “Speriamo che anche il Napoli ci inviti a qualche partita o a un allenamento”

Ci sarò anche la piccola Noemi Staiano, questa sera, all’Olimpico. La bimba, ferita il 3 maggio dell’anno scorso durante un agguato di camorra e scampata incredibilmente alla morte, scenderà in campo tenendo per mano Ciro Immobile.

La sua presenza all’Olimpico rientra nell’iniziativa «I bambini non si toccano», della Lazio. Nell’ambito dello stesso progetto, lo scorso 7 dicembre, il club di Lotito ospitò allo stadio Christy, il bambino africano rimasto gravemente ferito durante un agguato terroristico nel suo Paese e poi arrivato in Italia per curarsi grazie all’intervento di Papa Francesco.

Sul Corriere del Mezzogiorno ci sono le dichiarazioni del papà di Noemi, Fabio Staiano:

«Noemi non vede l’ora di scendere in campo. È incuriosita dall’idea di sentire il profumo dell’erba e di calpestarla. Partiremo in tarda mattinata e saremo ospiti della Lazio, poi ci godremo lo spettacolo dalla tribuna. Sarà un momento di svago anche per me e mia moglie Tania, sempre indaffarati tra terapie, visite di controllo e ospedali».

Le condizioni di Noemi non destano preoccupazioni, ormai, ma potrebbe subire ancora un intervento per rimediare ai danni causati dal proiettile che rischiò di ucciderla.

Il papà della piccola continua auspicando che il Napoli inviti Noemi ad iniziative analoghe nella sua città:

«Da tifoso, per me è anche l’occasione di vedere una partita dalla tribuna, sperando che il Napoli possa fare un buon risultato, anche se il momento non è dei migliori. Speriamo che anche gli azzurri possano invitarci a qualche partita o magari a un allenamento a Castel Volturno. Sarebbe un’altra bella esperienza da vivere»