Tuttomercatoweb: Napoli-Rrahmani, accordo fino al 2025

Tuttomerctoweb.com dà ulteriori indizi sulla trattativa tra il Napoli e il Verona per Amir Rrahmani. Il centrocampista farebbe parte di una doppia operazione che vede coinvolto anche Amrabat, come ha riportato Sky.

Un’operazione che però può essere anche disgiunta. Infatti, mentre Amrabat aspetta di capire quali sono le intenzioni dell’Inter, che pure mostra interesse per il calciatore, il Napoli avrebbe già incassato il sì di Rrahmani e anche del Verona.

Tuttomercatoweb scrive:

Entrambi arriverebbero a giugno, con un’operazione da circa 30 milioni di euro.

“E’ ciò di cui stanno ragionando le due società. Non siamo ancora al traguardo finale, anche perché per Amrabat nelle ultime settimane sono arrivati anche altri interessamenti. Ma il Napoli lavora per stringere i tempi e per anticipare le rivali. Con l’accordo con Rrahmani già in tasca”.