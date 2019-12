Montella: “Altro che mercato di gennaio, vediamo se mangio il panettone”

Vincenzo Montella sa di sedere su una panchina in bilico e usa l’argomento per sfuggire alle domande sul mercato in attesa di affrontare la Roma nell’anticipo di domani. La “sua” Roma, dove ha lasciato “una parte del cuore. Mi ha dato tante gioie e tanti dolori sia in campo che da allenatore”.

Un po’ come le gioie e i dolori che gli dà in questo periodo Federico Chiesa:

“Ha preso una botta alla caviglia nei primissimi minuti – spiega l’allenatore – aveva un buco sul collo del piede, un’ematoma. Ha preso un antinfiammatorio per continuare a giocare. Non ha chiesto il cambio, come fatto da Castrovilli che non cambiava passo e mi ha chiesto di uscire, Federico voleva restare in campo ma non stava bene e l’ho levato. Ieri ha fatto una risonanza e oggi lo valuteremo. Ieri non si è allenato. Vediamo come sta. I fischi alla sua uscita? Non so se erano per me o per lui, non è quello che ci interessa”.