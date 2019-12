La Stampa: l’Everton ha battuto sul tempo l’Arsenal per accaparrarsi Ancelotti

Anche i Gunners erano pronti a offrire un ricco contratto a Carletto ma soltanto a partire da giugno

Carlo Ancelotti libero non è passato inosservato. Non appena il tecnico di Reggiolo è stato esonerato dal Napoli è partita infatti la caccia per accaparrarselo, come sottolinea oggi Jacopo D’Orsi sulla Stampa. Si è consumata infatti una battaglia non evidente in Premier tra Everton e Arsenal che è stata vinta da Moshiri

il più veloce è stato l’iraniano di passaporto britannico Farhad Moshiri, 64 anni, patrimonio di circa 2 miliardi di dollari, proprietario dell’Everton ed ex socio dell’Arsenal. Bruciati proprio i Gunners, pronti a offrire un ricco contratto a Carletto ma soltanto a partire da giugno