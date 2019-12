Il Napoli al 72simo posto nella classifica mondiale per stipendi del Global Sports Salaries

Lo dicono i dati del Global Sports Salaries. La Juventus terza al mondo. Il Napoli quarto club della Serie A. Lo precedono, oltre ai bianconeri, la Roma e l’Inter

Sporting Intelligence pubblica la decima edizione del “Global Sports Salaries”. Lo studio analizza gli stipendi dei club sportivi appartenenti alle leghe più popolari di dodici paesi diversi. Tra queste ci sono anche i principali campionati europei di calcio.

I primi tre posti in classifica sono occupati proprio da tre società calcistiche. In vetta spicca il Barcellona, con ingaggi medi pari a oltre 12,2 milioni di dollari (10,9 milioni di euro circa). Segue il Real Madrid, con oltre 11,1 milioni di dollari (9,92 milioni di euro). Al terzo posto del podio si colloca la Juventus, con una media di 10,1 milioni di dollari di stipendi. In pratica 9 milioni di euro, somma in cui incide non poco il salario di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro netti a stagione, 54,3 lordi). Higuain (13,1 milioni lordi) e Dybala (12,8 milioni lordi) sono gli altri giocatori più costosi per il club bianconero.

Guardando alla sola Serie A, il secondo posto dopo la Juve tocca alla Roma, che si piazza al 67° posto nella classifica generale, con stipendi medi per 4,5 milioni di dollari. Seguono l’Inter, al 69° posto, con poco più di 4 milioni di dollari. Il Napoli, al 72simo, con oltre 3,8 milioni, e il Milan, all’85simo, con poco più di 3,4 milioni in media. La classifica arriva alla 350sima posizione.