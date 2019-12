Gazzetta: il Napoli ha preso informazioni per Igor dalla Spal

Per il difensore brasiliano hanno chiesto informazioni Atalanta e Napoli

Il Napoli non ha fatto mistero di volersi muovere su più fronti in questa sessione di mercato per essere sicura di portare a casa subito i calciatori che rispondono alle necessità della nuova squadra messa in campo da Gattuso. Uno dei sondaggi portato avanti da Giuntoli sarebbe quello con la Spal per Igor

“Poi, oltre a quello di Paloschi, potrebbero concretizzarsi altri addii pesanti. Le partenze di Igor e Kurtic non sono da escludere. Per il difensore brasiliano hanno chiesto informazioni Atalanta e Napoli. Per il centrocampista sloveno ci sono interessamenti di Parma e Genoa. Blindato Petagna. Assicurati gli introiti partirebbe la caccia ai rinforzi”