Zola torna in Federazione, l’annuncio di Malagò: “Coordinerà i progetti giovanili del Club Italia”
Malagò su Zola: "Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro" (Ansa)
“Zola coordinerà i progetti giovanili del Club Italia“. Ad annunciarlo ai microfoni dell’Ansa è il presidente della Figc Giovanni Malagò che così prosegue nel restyling all’interno dei quadri dirigenziali della Federcalcio. Dopo l’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo Dt e Roberto Mancini in panchina, l’ex attaccante di Napoli, Chelsea e Cagliari ritorna nel Club Italia e si occuperà dei giovani, un tasto dolente ma molto importante.
“Io e Ranieri l’abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario“. Doppio ruolo per Zola quindi, con Malagò che ha tessuto le lodi dell’ex Magic Box, soprannome guadagnatosi ai tempi di militanza nel Chelsea.
“Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro” ha – concluso il presidente Figc.