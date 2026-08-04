Spinazzola: “Allegri ci fa andare veramente in forte in campo. Il Centenario è una responabilità in più per noi”

Il primo atto del Napoli 2026/27 è stato quello di rinnovare Leonardo Spinazzola fino al 2028. Quest’ultimo, vista la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, sarà con Olivera la coppia della corsia sinistra della squadra di Massimiliano Allegri.

Napoli, Spinazzola esalta Allegri: le sue parole

Proprio sul tecnico toscano, attraverso un’intervista rilasciata a Sky Sport, sono arrivate degli elogi da parte di Leonardo Spinazzola:

“È sempre molto equilibrato, gli piace scherzare e instaurare un rapporto con tutti, però in quell’ora e mezza in campo ci fa andare veramente forte”.

Il giocatore del Napoli ha poi parlato sia del Centenario del club partenopeo e sulla prossima edizione della Champions League:

“Sappiamo che questo è un anno importante per tutto il popolo napoletano, è una responsabilità in più. “Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico, ci sono squadre molto più forti a livello economico, ma è normale che in questo format si abbiano più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto e va tutto a episodi. Dobbiamo crescere e fare una grande fase a gironi”.