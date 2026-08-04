De Bruyne-Napoli, il feeling è scattato: sarà a disposizione di Allegri
Il Corsera: "il Napoli del resto non lo lascerebbe andar via a meno di un’offerta imperdibile. Il tecnico sa come gestire la sua tecnica.". Noi del Napolista lo avevamo detto: l'altra sera, a Piazza del Plebiscito, è parso davvero felice.
Beh, il Napolista l’aveva detto: Kevin De Bruyne, sul palco di Piazza del Plebiscito, è sembrato per la prima volta davvero felice di essere a Napoli. E la storia del jet privato che lo ha riportato da Ibiza a Napoli solo per il centenario e poi da Napoli a Ibiza per terminare le sue vacanze ne è la conferma. Monica Scozzafava, sul Corriere, conferma questa volontà.
De Bruyne resta a Napoli
Si legge sul Corsera:
“L’ex City oggi non ha alcuna intenzione di mettersi sul mercato — e il Napoli del resto non lo lascerebbe andar via a meno di un’offerta imperdibile — a 35 anni e con un palmares d’altissima qualità ha scelto di mettersi a disposizione di Max. Il tecnico sa come gestire la sua tecnica, come concedergli libertà di espressione sul campo.
Il suo sarà un posto d’onore dietro la punta Hojlund. Parla in napoletano, Kevin, sul palco del Plebiscito. Il sorriso è aperto e convincente. Il jet dopo la mezzanotte lo ha riportato a Ibiza per gli ultimi giorni di vacanza in compagnia di Van Dijk e De Ketelaere e della famiglia. Soddisfatto.”
La questione Lindstrom
Meno sorrisi, indubbiamente, sulla questione legata a Jesper Lindstrøm, affare che sembrava in dirittura d’arrivo e che è saltato, secondo il Napoli, perché lo Schalke ha improvvisamente cambiato priorità sul mercato. Secondo il Corriere, potrebbe adesso finire in tribuna, con Manna che ha un altro esubero da piazzare. Solo che questo sembrava già piazzato.