De Bruyne-Napoli, il feeling è scattato: sarà a disposizione di Allegri

Il Corsera: "il Napoli del resto non lo lasce­rebbe andar via a meno di un’offerta imper­di­bile. Il tec­nico sa come gestire la sua tec­nica.". Noi del Napolista lo avevamo detto: l'altra sera, a Piazza del Plebiscito, è parso davvero felice.

Beh, il Napolista l’aveva detto: Kevin De Bruyne, sul palco di Piazza del Plebiscito, è sembrato per la prima volta davvero felice di essere a Napoli. E la storia del jet privato che lo ha riportato da Ibiza a Napoli solo per il centenario e poi da Napoli a Ibiza per terminare le sue vacanze ne è la conferma. Monica Scozzafava, sul Corriere, conferma questa volontà.

De Bruyne resta a Napoli

Si legge sul Corsera:

“L’ex City oggi non ha alcuna inten­zione di met­tersi sul mer­cato — e il Napoli del resto non lo lasce­rebbe andar via a meno di un’offerta imper­di­bile — a 35 anni e con un pal­ma­res d’altis­sima qua­lità ha scelto di met­tersi a dispo­si­zione di Max. Il tec­nico sa come gestire la sua tec­nica, come con­ce­der­gli libertà di espres­sione sul campo.

Il suo sarà un posto d’onore die­tro la punta Hoj­lund. Parla in napo­le­tano, Kevin, sul palco del Ple­bi­scito. Il sor­riso è aperto e con­vin­cente. Il jet dopo la mez­za­notte lo ha ripor­tato a Ibiza per gli ultimi giorni di vacanza in com­pa­gnia di Van Dijk e De Kete­laere e della fami­glia. Sod­di­sfatto.”

La questione Lindstrom

Meno sorrisi, indubbiamente, sulla questione legata a Jesper Lindstrøm, affare che sembrava in dirittura d’arrivo e che è saltato, secondo il Napoli, perché lo Schalke ha improvvisamente cambiato priorità sul mercato. Secondo il Corriere, potrebbe adesso finire in tribuna, con Manna che ha un altro esubero da piazzare. Solo che questo sembrava già piazzato.