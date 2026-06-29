Spinazzola: “Ho sempre desiderato restare a Napoli”

L'esterno ex Roma dopo il rinnovo fino al 2028: "Provo una grandissima emozione e un'immensa felicità nel proseguire la mia avventura. Ringrazio i tifosi, spero di ricompensarli ancora una volta in campo".

Spinazzola: “Ho sempre desiderato restare a Napoli”

Dc Napoli 15/02/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Roma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2028, ovvero fino a quando compirà 35 anni. L’esterno ha successivamente rilasciato un messaggio sui canali social ufficiali degli azzurri.

Nella prossima stagione si alternerà con Gutierrez e con Olivera sulla fascia sinistra, anche se quest’ultimo sembra vicino all’addio quest’estate.

Spinazzola a Napoli fino al 2028

Provo una grandissima emozione e un’immensa felicità nel proseguire la mia avventura con la maglia del Napoli. Il mio desiderio è sempre stato quello di restare qui: ora non vedo l’ora di ricominciare nuovamente. Ringrazio i tifosi per tutto ciò che hanno trasmesso e che continueranno a trasmettere a me e alla mia famiglia. Spero di ricompensarli ancora una volta in campo“, si legge nella grafica pubblicata dall’Ssc Napoli su Instagram.

 

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