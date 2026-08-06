Napoli-Badiashile, c’è l’accordo: contratto fino al 2031 a 2,8 milioni l’anno

Schira: "Contratto strutturato così: un anno in prestito più quattro stagioni a titolo definitivo. I colloqui tra Napoli e Chelsea stanno procedendo positivamente per un prestito con diritto di riscatto."

Napoli-Badiashile, c’è l’accordo: contratto fino al 2031 a 2,8 milioni l’anno

Benoit Badiashile of Chelsea FC during the UEFA Champions League match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 28 January 2026. (Photo by Franco Romano/NurPhoto) (Photo by Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Alla fine sembra proprio che il francese verrà a Napoli. Non sappiamo quanto, per sopperire all’infortunio di un calciatore che resterà fuori per mesi, come Buongiorno, sia utile prendere un giocatore così avvezzo agli infortuni. Ma tant’è. L’accordo tra Napoli e Badiashile è stato raggiunto. La cessione di Gutierrez serviva proprio a questo. Ne parla Schira.

Napoli, c’è l’accordo con Badiashile

Giovanni Manna parla al telefono

Riporta Schira:

“Accordo di massima tra Benoit Badiashile e il Napoli per un contratto fino al 2031 (un anno in prestito più quattro stagioni a titolo definitivo), con uno stipendio di 2,8 milioni di euro a stagione. I colloqui tra Napoli e Chelsea stanno procedendo positivamente per un prestito con diritto di riscatto.”

La questione Favsasuli

Favasuli

Per quanto riguarda l’altro calciatore seguito dal Napoli (anche perché è l’unico), Costantino Favasuli, diciamo che ora bisogna sbrigarsi. Infatti, secondo quanto riportato da Schira, lo Sporting Lisbona starebbe facendo un tentativo per il terzino del Catanzaro.

Fortunatamente il Napoli è ancora in pole, ma per quanto? Nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di pochi attimi. Speriamo che anche questa pista non sfumi.