Napoli-Badiashile, c’è l’accordo: contratto fino al 2031 a 2,8 milioni l’anno

Schira: "Contratto strutturato così: un anno in prestito più quattro stagioni a titolo definitivo. I colloqui tra Napoli e Chelsea stanno procedendo positivamente per un prestito con diritto di riscatto."

Alla fine sembra proprio che il francese verrà a Napoli. Non sappiamo quanto, per sopperire all’infortunio di un calciatore che resterà fuori per mesi, come Buongiorno, sia utile prendere un giocatore così avvezzo agli infortuni. Ma tant’è. L’accordo tra Napoli e Badiashile è stato raggiunto. La cessione di Gutierrez serviva proprio a questo. Ne parla Schira.

Napoli, c’è l’accordo con Badiashile

Riporta Schira:

“Accordo di massima tra Benoit Badiashile e il Napoli per un contratto fino al 2031 (un anno in prestito più quattro stagioni a titolo definitivo), con uno stipendio di 2,8 milioni di euro a stagione. I colloqui tra Napoli e Chelsea stanno procedendo positivamente per un prestito con diritto di riscatto.”

🚨 Excl. – Agreement in principle between Benoit #Badiashile and #Napoli for a contract until 2031 (one season loan + 4-years) with a salary of 2,8M/year. Talks are progressing well between Napoli and #Chelsea for a loan with the option to buy. #transfers #CFC https://t.co/P4JFDw9mqW — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2026

La questione Favsasuli

Per quanto riguarda l’altro calciatore seguito dal Napoli (anche perché è l’unico), Costantino Favasuli, diciamo che ora bisogna sbrigarsi. Infatti, secondo quanto riportato da Schira, lo Sporting Lisbona starebbe facendo un tentativo per il terzino del Catanzaro.

Fortunatamente il Napoli è ancora in pole, ma per quanto? Nel calciomercato tutto può cambiare nel giro di pochi attimi. Speriamo che anche questa pista non sfumi.