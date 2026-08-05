Napoli, ufficiale la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro
La nota del club: "La Ssc Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen. In bocca al lupo Miguel". Speriamo che adesso possa essere completata la rosa
Alla fine l’avventura di Gutierrez al Napoli è durata solo un anno: è ufficiale la sua cessione al Bayer Leverkusen. Speriamo che almeno adesso si sblocchi qualcosa in entrata.
Napoli, ceduto ufficialmente Gutierrez
Si legge sul sito azzurro:
“La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega al Bayer 04 Leverkusen Fußball.
Il 28 settembre 2025 il suo esordio in maglia azzurra nel match di San Siro contro il Milan. Ha collezionato 36 presenze, siglando una rete nella gara vinta 2-1 contro la Fiorentina al Maradona lo scorso 31 gennaio. Con il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana a dicembre.
In bocca al lupo, Miguel!
Le cifre dell’affare
Il Napoli guadagna 30 milioni di euro e, di conseguenza, fa registrare una plusvalenza di circa 16 milioni. Speriamo che tale sacrificio permetta agli azzurri di completare al meglio la rosa nei reparti che più ne hanno bisogno, quali la difesa e, in caso di uscita quasi certa di Lukaku e Lucca, l’attacco.