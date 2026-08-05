Napoli, ufficiale la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro

Non torniamo il Napoli degli slogan vuoti (la Champions) e non bruciamo Allegri

di Massimiliano Gallo - Il Napoli di De Laurentiis ha sempre vinto con metodo, non con le chiacchiere. La Champions è un obiettivo? E allora il mercato sia di conseguenza. Allegri è troppo signore per dirlo sul palco. Siamo fiduciosi, siamo certi che il Napoli stia lavorando a fari spenti, però avremmo parlato meno