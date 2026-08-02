Napoli, al via l’allenamento pomeridiano: c’è anche Gutierrez. Alemao e Careca a bordocampo
Castel Di Sangro, giorno 3. La squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano. I calciatori, divisi in 3 gruppi, stanno facendo giri di campo. Anguissa, invece, pur essendo presente, non ha effettuato tali giri. Gilmour c'è
Il Napoli è sceso in campo per la seduta pomeridiana del terzo giorno di allenamenti a Castel di Sangro: presente anche Gutiérrez, ormai un calciatore del Bayer Leverkusen, che probabilmente sta svolgendo uno dei suoi ultimi allenamenti con la maglia del Napoli.
Napoli, allenamento pomeridiano
La squadra, divisa in tre gruppi, ha iniziato la seduta con i consueti giri di campo. Anguissa, invece, pur essendo presente, non ha effettuato tali giri, così come Neres. A bordo campo, una piacevole sorpresa: presenti ad assistere all’allenamento anche Alemao e Careca.
Gilmour c’è
Dopo aver svolto una prima parte di allenamento differenziato, eseguendo esercizi fisici e poi lavorando anche con il pallone, adesso Billy sta correndo con i compagni. Un’ottima notizia per lo scozzese, infortunatosi a fine maggio con la propria nazionale.