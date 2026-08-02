Napoli, al via l’allenamento pomeridiano: c’è anche Gutierrez. Alemao e Careca a bordocampo

Castel Di Sangro, giorno 3. La squadra è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano. I calciatori, divisi in 3 gruppi, stanno facendo giri di campo. Anguissa, invece, pur essendo presente, non ha effettuato tali giri. Gilmour c'è